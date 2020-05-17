«Жду результата»: юморист «Кривого зеркала» Михаил Вашуков опроверг сообщения о госпитализации

СМИ сообщили о госпитализации Михаила Вашукова с пневмонией и подозрением на коронавирус. Сам комик программы «Кривое зеркало» рассказал, что просто сдал тест и чувствует себя прекрасно.

«Великолепное [состояние здоровья]. Я просто прошел этот тест и все, жду результата. Я дома на самоизоляции. Все замечательно. Пока ничего страшного никто не сказал», — рассказал «360» артист.

Ранее СМИ писали, что Вашуков попал в больницу с пневмонией. Врачи якобы диагностировали у артиста 65% поражения легких. Медики подозревают, что пациент болен COVID-19.

Михаилу Вашукову 61 год. Наибольшую известность ему принесло участие в юмористическом шоу «Кривое зеркало». Он выступал в дуэте с куплетистом Николаем Бандуриным. В 2001 году Вашуков получил звание Заслуженного артиста России.

Наличие коронавирусной инфекции медики подтвердили уже у многих российских певцов и актеров. В список попали Лев Лещенко, который справился с пневмонией одним из первых, Татьяна Васильева, Надежда Бабкина, Стас Михайлов и многие другие.