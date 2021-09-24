«Ждите, не отписывайтесь». Эдвард Бил опубликовал постановочное видео с пострадавшей в инвалидном кресле

Эдвард Бил опубликовал ролик с пострадавшей в ДТП Марией Артемовой. На кадрах видно, как он везет ее на инвалидном кресле, женщина при этом улыбается. Видео появилось в Telegram-канале блогера.

Перед публикацией ролика Бил обратился к своим подписчикам, где поблагодарил их за поддержку. Он также сказал, что в скором времени у него на канале должно появиться большое видео.

«Сейчас едем на съемки. В воскресенье доделаем видос. Спасибо вам. В Instаgrаm уже почти 100 тысяч. Вся команда очень рада. И сейчас хочу вам сказать одну простую вещь: „Ждите, не отписывайтесь. Наоборот, вспоминаем канал, потому что анонс уже сейчас будет“. Вы увидите один ролик, который должен был выходить 1 апреля в том амплуа, а потом вы увидите совершенно другой контент», — сказал блогер.

О каком именно видеоролике идет речь, пока неясно.

Ранее пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом Мария Артемова рассказала, что простила блогера. По ее словам, любой может оказаться в подобной ситуации. Сейчас женщине предстоит передвигаться на инвалидной коляске. Ее ждет очередная реабилитация.