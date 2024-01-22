Знаменитости 22 января 2024, 02:43 «Ждем вас домой». В Сети завирусилось обращение актера Никиты Кологривого к российским бойцам Обращение актера Кологривого к российским бойцам появилось в Сети РИА «Новости»

Читать 360tv в

В интернете начал распространяться видеоролик, на котором актер Никита Кологривый поблагодарил российских военных за защиту Родины в зоне СВО. Видео сняли около полугода назад, но именно сейчас оно стало популярным. Ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Дня».

Видео записывалось во время съемок военной драмы «Момент истины» режиссера Алексея Андрианова по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». В кадре Кологривый в советской военной форме говорит, что артисты в фильме изображают бойцов и пытаются сделать это честно. Актер поблагодарил военнослужащих за то, что они обеспечивают безопасность России и ее народа.

Реклама

«А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Большое спасибо. <…> Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось, чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой», — сказал Кологривый.

Ранее Никита Кологривый признался, что так и не посмотрел сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором исполнил роль Кащея, из-за актерской игры своих коллег.