«Ждем новости с намотанным на столб мерсом». Блогершу Мужеву раскритиковали за дрифт по улицам Петербурга
Пользователи соцсетей возмутились дрифтом блогерши Мужевой по улицам Петербурга 14 декабря
Пользователи соцсетей возмутились безрассудному поведению за рулем блогерши Алены Мужевой. 14 декабря она устроила дрифт в центре Санкт-Петербурга.
На опубликованных видна серебристая иномарка, за рулем которой находится девушка. Машина на высокой скорости летит по скользкой дороге улиц города. Периодически авто виляет между другими машинами, уходит в занос.
В одном эпизоде авто блогерши, выходя из поворота, чуть не врезается в припаркованную на обочине машину.
Пользователей Сети возмутило такое поведение девушки за рулем.
«Послать на уборку снега лопатой, а машину забрать в качестве штрафа», — написал один из юзеров.
«Ждем новости с намотанным на столб мерсом», — отметил другой.
«Ради хайпа они готовы даже устроить ДТП, и им пофиг, умрут люди или нет», — подчеркнул третий.
Сейчас страничка девушки в Instagram, на которую подписаны чуть больше 57 тысяч человек, закрыта для просмотра. В информации о себе девушка сообщает, что ей 20 лет, она является певицей и «сама купила Mercedes Х2».
По данным Telegram-канала «Сигнал», за несколько месяцев на автомобиль, которым владеет Мужева, зарегистрированы пять ДТП и 15 штрафов.
Ране сообщалось, что скандальный пранкер Михаил Литвин в Подмосковье заехал на машине в ТЦ и попал на проверку.