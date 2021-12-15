«Ждем новости с намотанным на столб мерсом». Блогершу Мужеву раскритиковали за дрифт по улицам Петербурга

Пользователи соцсетей возмутились безрассудному поведению за рулем блогерши Алены Мужевой. 14 декабря она устроила дрифт в центре Санкт-Петербурга.

На опубликованных видна серебристая иномарка, за рулем которой находится девушка. Машина на высокой скорости летит по скользкой дороге улиц города. Периодически авто виляет между другими машинами, уходит в занос.

В одном эпизоде авто блогерши, выходя из поворота, чуть не врезается в припаркованную на обочине машину.

Пользователей Сети возмутило такое поведение девушки за рулем.

«Послать на уборку снега лопатой, а машину забрать в качестве штрафа», — написал один из юзеров.

«Ждем новости с намотанным на столб мерсом», — отметил другой.

«Ради хайпа они готовы даже устроить ДТП, и им пофиг, умрут люди или нет», — подчеркнул третий.

Сейчас страничка девушки в Instagram, на которую подписаны чуть больше 57 тысяч человек, закрыта для просмотра. В информации о себе девушка сообщает, что ей 20 лет, она является певицей и «сама купила Mercedes Х2».

По данным Telegram-канала «Сигнал», за несколько месяцев на автомобиль, которым владеет Мужева, зарегистрированы пять ДТП и 15 штрафов.

Ране сообщалось, что скандальный пранкер Михаил Литвин в Подмосковье заехал на машине в ТЦ и попал на проверку.