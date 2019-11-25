Фанаты Жанны Агузаровой, увидев ее новые фото в Instagram, признались, что шокированы ее внешним видом. Они уверены, что артистка легла под нож пластического хирурга, причем очень неудачно.

Фото было сделано на юбилее советской рок-группы «Цветы». Ее опубликовал в соцсетях один из поклонников. Комментаторы тут же бросились обсуждать внешний вид Агузаровой, отметив, что «ее теперь нужно только слушать, но не смотреть».

«Я думала, это Сукачев», — заметила dominidji.

«Шок-контент», — написал другой пользователь.

Некоторые особо преданные фанаты заметили обидчикам звезды, что эпатажный внешний вид всегда был ее «фишкой», поэтому в этом ее нельзя упрекать.

«Жанна хороша и гармонична. Образ „городской сумасшедшей“ сопровождает ее всю жизнь, ключевое слово — образ», — заявил автор снимка andreduvan.

Агузарова — советская и российская певица, бывшая вокалистка группы «Браво», сделавшая сольную карьеру.