Жанна Бадоева прокомментировала слухи о разводе

Бывшая ведущая популярной передачи «Орел и решка» Жанна Бадоева несколько дней назад заговорила о разводах. Такую тему телезвезда подняла в своей публикации в Instagram. В Сети начали ходить слухи, что она расходится с мужем, однако Бадоева поспешила опровергнуть эту информацию, написало «Утро.ру».

После того, как тему подхватили многие СМИ, телеведущей пришлось выложить отдельный пост с комментариями. В нем она отметила, что у них с супругом Василием Мельничиным, с которым они уже много лет живут в Италии, все хорошо.

«Многие почему-то восприняли мои слова буквально, оборвав и Директ, и телефон сообщениями: „Почему?“, „Что случилось?“, „Ну как же так, Жанна?“» — рассказала она.

Бадоева добавила, что многие хотят увидеть то, чего не существует. Искреннее не цепляет, а негатив начинают сразу же раскручивать. Видимо, по-настоящему счастливых людей не так много, заключила телеведущая.