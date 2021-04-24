Жанна Агузарова ужаснула фанатов своим внешним видом на ММКФ

Российская певица Жанна Агузарова шокировала своим внешним видом гостей Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Фотографии с открытия культурного мероприятия появились в фанатском аккаунте артистки.

На кадрах видно, что звезда сильно изменила внешность. Поклонники считают, что Агузарова обратилась к пластическим хирургам, но оказалась в руках горе-профессионалов. Они также заявили, что певица накачала губы и скулы филлерами и изменила разрез глаз с помощью блефаропластики.

На светское мероприятие артистка пришла в белом брючном костюме, в руках несла цветы. Она накачала губы и скулы, ярко накрасила брови.

Фанаты посоветовали 58-летней артистке быть поаккуратнее с пластикой, иначе певица утратит свою индивидуальность в погоне за молодостью.

«Пластика ее испортила. А могла бы ведь стареть красиво», — написал один из поклонников. Другой добавил: «Агузарова явно не брезгует довольно радикальными косметологическими процедурами».

Торжественная церемония открытия 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прошла на сцене театра «Россия» вечером 22 апреля. Гостей поприветствовали министр культуры России Ольга Любимова и президент смотра Никита Михалков. ММКФ в 2021 году открылся показом военного экшен-фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. Фестиваль завершится 29 апреля.