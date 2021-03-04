Жан-Люк Годар заявил об уходе из кино

Французский режиссер Жан-Люк Годар надумал уйти из кино. Об этом 90-летний кинематографист рассказал на видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале, запись беседы доступна на YouTube.

Перед завершением кинокарьеры он намерен снять два своих последних фильма — «Смешные войны» и «Сценарий». Работа над ними уже идет. Годар уже написал сценарии, чтобы напоследок сказать: «До свидания, кино».

«Это завершение моей киножизни», — заявил он.

Жан-Люк Годар — автор фильмов «На последнем дыхании», «Презрение», «Жить своей жизнью», «Альфавиль», «Безумный Пьеро». Он — обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и «Золотого медведя» Берлинале, лауреат премий «Оскар» и «Сезар», написала «Газета.ru». Режиссер считается одним из пионеров «французской новой волны» в кинематографе. С 1954 года Годар выпустил 75 фильмов. По мнению многих критиков, его киноработы 1960-х годов внесли значительный вклад в мировое киноискусство.

На сегодняшний день последняя работа Годара — «Книга образа» (2018 год). Одна из особенностей позднего режиссера — отсутствие ярко выраженного сюжета.