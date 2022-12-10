Знаменитости 10 декабря 2022, 16:49 Жан-Клод Ван Дамм приехал на Украину и попал в больницу Жан-Клод Ван Дамм обратился в клинику в Ужгороде из-за проблем со здоровьем РИА «Новости»

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Звезда Голливуда Жан-Клод Ван Дамм во время неофициальной поездки на Украину был вынужден обратиться в клинику Ужгорода. У актера возникли проблемы со здоровьем, сообщило украинское агентство ТСН со ссылкой на источники.

Ван Дамм не афишировал визит в Ужгород. И, возможно, остался бы незамеченным, если бы не фото с врачом областного клинического центра нейрохирургии и неврологии Ужгорода Михаилом Ершовым. Медик выложил снимок с легендарным актером в Сеть.

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По данным украинского издания «Страна.ua», о причинах визита актера в клинику известно, но подробности врачи не раскрывают по просьбе Ван Дамма.

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Среди целей поездки артиста на Украину журналисты не исключают любовную историю. Жан-Клод Ван Дамм состоит в многолетних отношениях с украинкой Аленой Кавериной, написало украинское издание «Вести».

В апреле актер получил дипломатический паспорт Демократической Республики Конго.