Жалобы Бородиной на «закрытую Турцию» разозлили россиян

Телеведущую Ксению Бородину расстроило решение России приостановить авиасообщение с Турцией. Однако жалобы знаменитости на сорванный отпуск только разозлил ее подписчиков.

Бородина написала в Instagram, что в Турцию планировала улететь на весь июль. Она предположила, что «ничего не откроют».

«Сербия, Абхазия, Россия, Черное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо — вперед. Еще тут пишут, что Дубай летом дешевый. Ага, +65 градусов, самое оно», — заявила телеведущая, спросив совета у поклонников.

Некоторые действительно посочувствовали теледиве, но нашлись и те, кто ответил на недовольство Бородиной язвительными комментариями.

«Первый раз в жизни летом в Турцию из-за закрытых границ не полечу! Так-то я обычно из-за денег не летаю…» — писали пользователи.

Кто-то ехидно назвал ситуацию трагедией и заметил, что некоторые люди «всю жизнь никуда не летали».

«Отлично, что закрыли. Нечего оттуда заразу везти! Своей хватает!» — поддержали решение российских властей в Сети.

В Российском союзе туриндустрии предупредили, что полную стоимость туров в Турцию и Танзанию, куда закрыли границы, россиянам не вернут. Оптимальным выходом будет перенос даты поездки.