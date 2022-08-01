Лобода отказалась вернуться в Россию после жалоб дочерей

Переехавшая в Латвию украинская певица Светлана Лобода заявила, что не станет возвращаться в Россию даже после жалоб своих дочерей на сложную адаптацию к жизни в новой стране. Об этом она рассказала в интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе.

Исполнительница рассказала, что отправила старшую дочь в частную элитную школу в Юрмале. Но девочка сильно переживает расставание со своими друзьями и уже несколько месяцев не может привыкнуть к жизни на новом месте.

«Я очень много с ней об этом разговаривала. Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: „Мам, я очень скучаю по своим друзьям“. Но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем. И не вернемся», — заявила Лобода.

По словам певицы, младшая дочь отреагировала на переезд не так резко. Но часто спрашивает, почему семья больше не живет в России.

«Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места», — поделилась Лобода. Она добавила, что сейчас даже не рассматривает возможность возвращения в Россию.

После начала специальной военной операции Светлана Лобода выступила с критикой в адрес российских властей. По данным СМИ, вместе с другими украинскими исполнителями певице закрыли въезд в Россию на 50 лет.