Знаменитости 31 марта 2024, 22:40 «Жаль невинных людей». Игорь Николаев высказался о теракте в «Крокусе» Музыкант Игорь Николаев рассказал, что узнал о теракте в «Крокусе» в Петербурге РИА «Новости»

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Композитор и певец Игорь Николаев признался, что узнал о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», когда находился в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал корреспонденту Пятого канала на церемонии вручения музыкальной премии «Новое Радио AWARDS 2024».

Николаев находился на сцене большого концертного зала «Октябрьский» в роковую пятницу, 22 марта. По его словам, он не может передать свои ощущения от этой трагической новости.

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«Очень жаль всех. Мне очень жаль невинных людей и публику, которая пришла с добром, с эмоциями, с открытым сердцем на концерт», — заявил музыкант.

Николаев добавил, что в такой ситуации все беззащитны и должно пройти время, чтобы эмоции хоть немного утихли. При этом артист считает, что жизнь в любом случае продолжается.

Ранее в МИД РФ заявили, что расследование теракта в Красногорске подтвердило связь радикальных исламистов с руководством Украины.

Российское дипведомство потребовало от украинских властей перестать поддерживать боевиков и возместить ущерб семьям погибших людей, а также немедленно арестовать и выдать всех причастных к этому преступлению, в частности главу СБУ Василия Малюка.