Зендея заявила о желании стать режиссером, чтобы рассказывать о жизни темнокожих в США

Звезда сериала «Эйфория» Зендея рассказала о том, что планирует стать режиссером. Девушка планирует снимать кино, в котором главные женские роли будут исполнять исключительно темнокожие актрисы. Об этом сообщило РИА ФАН.

В интервью журналу Vogue Зендея поделилась своими дальнейшими планами. Девушка отметила, что в ближайшее время планирует снять дебютный фильм. Она рассказала, что сейчас у нее есть множество идей по поводу дальнейших картин. В своих проектах Зендея хочет обсуждать тему расизма в Америке. Она хотела бы рассказать будущим детям о жизни темнокожих женщин в США.

«Надеюсь, они смогут взглянуть на то, что я сделала, и на мою работу, и увидеть это», — заявила Зендея.

Девушка заявила, что искусство является «мощным катализатором перемен». Это и является причиной, по которой девушка хочет снимать в своих фильмах темнокожих актрис. Коллега звезды Сэм Левинсон, который работал с ней над драмой «Малкольм и Мари», отметил, что она станет отличным режиссером.