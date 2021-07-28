Земфира выпустила новый мини-альбом «Ах»

Популярная певица Земфира выпустила мини-альбом под названием «Ах», в который вошли четыре новые композиции. Как сообщили на сайте «Нашего радио», фотосессию для обложки альбома провела актриса и режиссер Рената Литвинова.

Альбом стал сюрпризом для поклонников артистки, потому что заранее она его никак не анонсировала. На записи представлены композиции «Ах», «Почта», «Мелодрама» — и уже известная фанатам творчества Земфиры «Гудбай».

Сейчас релиз доступен на Apple Music и в социальной сети «ВКонтакте». В полночь 29 июня альбом будет выпущен на других платформах.

Этот год стал очень плодотворным для Земфиры. Сначала она выпустила полноформатный альбом «Бордерлайн», который стал первым в ее творчестве за восемь лет молчания. Потом Земфира написала саундтрек к новому фильму своей подруги Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Альбом «Ах» стал уже третьим релизом артистки с начала года.

Критики отмечают, что новый альбом получился более легким и «воздушным», чем предыдущий «Бордерлайн». На обложке альбома появился музыкант Дмитрий Емельянов, который записывал композиции «Ах» вместе с Земфирой.