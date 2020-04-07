Земфира: важно сидеть дома и беречь близких

Земфира рассказала, что в эти «странные дни» самоизоляции, когда «никто ничего не понимает», она ходит от одного музыкального инструмента к другому и пытается облечь в песни свои мысли и чувства.

«Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило, как в романах моего любимого Филипа Дика (американский писатель, автор фантастических романов — прим. ред.) неопределенное время», — поделилась певица.

Она призналась, что пишет новый альбом, который готов на две трети и пообещала в будущем концертный тур.

«Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — заключила артистка.