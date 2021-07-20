Земфира рассказала, за что не любит соцсети

Известная российская певица Земфира рассказала, за что она не любит социальные сети. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на фан-сообщество певицы во «ВКонтакте».

По словам Земфиры, есть много причин не любить социальные сети. Однако главным их минусом певица считает отсутствие дистанции. В соцсетях каждый может написать то, что вздумается любому человеку — в том числе и вещи, которые никогда не были бы сказаны при личной встрече.

«Как будто я сижу в соседней квартире, и ты зашел ко мне и сказал: „Фи“», — сравнила певица.

Земфира рассказала, что по этой причине ее нет в соцсетях. К тому же, по ее словам, ей неинтересно читать критику своего творчества, которая обязательно стала бы появляться в комментариях. Она добавила, что для высказывания ей претензий нужны веские основания.

«Уважение — вот что утратил современный мир», — заключила Земфира.