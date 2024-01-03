Знаменитости 03 января 2024, 03:39 Земфира рассказала о новом альбоме и похвасталась внешностью Певица Земфира анонсировала скорый выход нового альбома РИА «Новости»

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Рок-исполнительница Земфира* сообщила о выходе нового альбома и поделилась впечатлениями о жизни во Франции. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Запись появилась 1 января 2024 года, и в ней певица понадеялась, что «все нашли себя после вчера», имея ввиду новогоднюю ночь. Сразу после этого Земфира* написала о скором выходе нового альбома, который она считает классным и даже завидует тем, кому еще предстоит его послушать.

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По словам исполнительницы, в наступившем году она выступит во многих частях планеты. Во Франции же она чувствует себя прекрасно и свободно, так как Париж стал ее новым домом. Похвасталась Земфира* и внешностью, отметив, что выглядит она хорошо.

Первый концерт Земфиры* пройдет в Таиланде, следующий — на Бали. В феврале и марте певица посетит США, где у нее состоятся три выступления.

В конце декабря Земфира* планировала выступить в Дубае, но позже сообщила об отмене концерта. Одной из причин могла быть высокая стоимость билетов, которая достигала 250 тысяч рублей, сообщила газета «Петербургский дневник».

В России в наступившем году радиостанции прекратят играть песни Земфиры* и ряда других артистов. Есть специальный стоп-лист артистов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.