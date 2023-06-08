Знаменитости 08 июня 2023, 12:57 Земфира продала свою квартиру на Фрунзенской набережной в Москве

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Певица Земфира* (Земфира Рамазанова) продала свою квартиру в центре Москвы своей давней подруге, актрисе Ренате Литвиновой. Об этом написал Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

Судя по источнику, знаменитость переписала квартиру, которая находится на Фрунзенской набережной, на свою подругу еще 9 марта. А наследующий день она выпустила песню «Родина».

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После выхода музыкальной композиции на певицу написали обращение в Генпрокуратуру с требованием лишить ее той самой квартиры.

* Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом.