Земфира представила две новые песни в Дубае

2 ноября российская рок-певица Земфира выступила в Дубае (ОАЭ), где представила две своих новые песни — «Abuse» и «Goodbye».

В 2016 году певица объявила фанатам, что больше не будет совершать длительные гастроли по России и миру. По этой причине ее нечастые разовые выступления становятся для ее поклонников настоящим событием.

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На одном из таких выступлений Земфира после немного скомканного начала обрадовала фанатов сразу двумя новыми песнями.

Первой новинкой стала немного меланхоличная «Abuse», в которой Земфира поет о боли.

После этого сразу же последовала вторая новая песня «Goodbye».

В общей сложности на концерте прозвучали 17 композиций исполнительницы.

Зрители восторженно приняли новые трэки, из зала певице кричали «Мы любим тебя!».