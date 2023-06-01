Знаменитости 01 июня 2023, 00:46 Земфира опровергла слухи о получении французского гражданства Певица Земфира опровергла информацию о получении французского гражданства РИА «Новости»

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Певица Земфира Рамазанова* опровергла информацию о получении французского гражданства. В своем Telegram-канале она написала эмоциональный пост, заявив, что любит Россию и менять паспорт не собирается.

«Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет», — написала артистка.

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Она добавила, что платит налоги в России и любит свою страну, хотя и не живет тут уже год. Также Земфира* обратилась к Министерству юстиции с требованием «в суде доказать иностранное финансирование», которого, по ее словам, у нее не было никогда в жизни.

Ранее стало известно, что певица уже подала иск к Минюсту. Дело рассмотрит Замоскворецкий районный суд Москвы.

Вместе с Земфирой* с заявлением о своем гражданстве выступила артистка Рената Литвинова. Она тоже отрицает слухи о смене паспорта на французский. У меня единственный паспорт — русский, сказала актриса.

* Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом.