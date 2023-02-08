Знаменитости 08 февраля 2023, 18:54 Зеленского попросили ввести санкции против Ксении Собчак за «ласковую» пропаганду На сайте президента Украины Зеленского появилась петиция против журналистки Собчак РИА «Новости»

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Петиция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести санкции против российской телеведущей Ксении Собчак появилась на сайте главы государства.

«Считаем необходимым обратить Ваше внимание на гражданку РФ Ксению Собчак, которая занимается в „ласковой“ пропагандой в интересах государства-агрессора. <…> Ксения Собчак тесно связана с российскими властями», — говорится в петиции.

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Ей припомнили обвинение украинцев в нацизме и незаконное пересечение границы для поездки в Крым, а также связи ее родителей с госслужбой.

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На данный момент петицию подписали 138 человек. Для рассмотрения Зеленским проголосовать должно не менее 25 тысяч человек.

Авторы документа также просят направить просьбу о наложении подобных санкций государствам-союзников.

Ранее группа политиков с Украины, из США и ЕС уже призывала ввести санкции в отношении Собчак за то, что она поддерживает спецоперацию.