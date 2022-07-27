Зеленский с женой снялись для обложки журнала Vogue

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена попали в объектив известного американского фотографа Энни Лейбовиц, которая снимала для модного журнала Vogue.

На опубликованных изданием кадрах супруги готовятся к съемкам. Они позировали в президентском кабинете в аэропорту в Гостомеле. Елену Зеленскую также запечатлели рядом с украинскими военнослужащими.

Жена президента Украины говорила ранее, что спецоперация отразилась на их браке. Зеленский стал больше интересоваться Еленой и искать в ней поддержку. Она выразила надежду, что текущие события сплотят их семью.

Зеленский состоит в браке с 2003 года. Он знает Елену еще со школьной скамьи — они учились в параллельных классах. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла.

Ранее президент Украины попросил у США помощи, пообещав вернуть утраченные территории до наступления холодов.