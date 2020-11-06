Зеленский опубликовал эмоциональный пост в память о Жванецком

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого. Он признался, что всегда был поклонником силы мысли сатирика, а также привел несколько его мудрых высказываний.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — написал глава государства в Twitter.

Актриса Инна Чурикова рассказала «360», что тоже является поклонницей творчества известного юмориста. Она призналась, что вела тетрадь, куда от руки записывала шутки Жванецкого. Чурикова также отметила, что сатирик был уникальной личностью и эта потеря — «просто сиротство».

Писатель и журналист Владимир Познер тоже высказался об утрате и сообщил, что для него Михаил Жванецкий был очень близким человеком.

Незадолго до смерти сатирик заявил, что больше не будет выступать на сцене из-за серьезного возраста и плохого самочувствия.