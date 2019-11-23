«Зеленская» оттепель на Украине вернула России Ротару

Украинская эстрадная певица София Ротару решила вернуться на российскую сцену. Для старшего поколения ее концерты — возможность поностальгировать, но есть и противники столь резкой смены вектора. Как расценивать новую волну любви артистки к стране-«агрессору»? В этом «360» помог разобраться музыкальный критик, светский журналист и телеведущий Евгений Бабичев.

Эксперт напомнил про политическую ситуацию и непростые взаимоотношения между двумя странами. При президенте Петре Порошенко многие представители творческих профессией поступали точно так же, как и Ротару. Они отказывались от концертов, чтобы избежать осуждения и волны негодования.

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«У всех есть семьи, родственники в стране, не хотелось просто лишних проблем, возможно, чего-то опасались. Но сейчас, когда президентом стал бывший актер, коллега по сути дела, наверное, наступает какая-то оттепель. Это не может не радовать», — отметил Бабичев.

Журналист считает глупостью, когда затрагиваются гуманитарные сферы в общении между двумя странами.

Музыкальный критик также поразмышлял, как много потеряла российская эстрада без выступлений Ротару. По его мнению, временный уход певицы с отечественной сцены оказался все-таки проблемой для аудитории постарше. Мало кто из фанатов среди молодежи и граждан среднего возраста знаком с ее именем.

«А вот для старшего поколения это возможность поностальгировать под хиты, под которые кто-то, возможно, знакомился, ходил на свидания, на совместные танцы, дискотеки. Это, конечно, хорошая новость», — отметил Бабичев.

В советское время у Ротару были настоящие хиты и шлягеры со всесоюзным успехом, уверен собеседник «360». Сейчас у певицы заметны какие-то эксперименты, но ее композиции «далеки от хитовости». По этой причине они, вряд ли, останутся в творческой биографии артистки, как успешный период ее деятельности.