Мать американской супермодели Джиджи Хадид подралась с избранником дочери Зейном Маликом. Британский певец ее якобы ударил, и теперь Иоланда Хадид намерена заявить на него в полицию.

Конфликт произошел в доме, где живут Малик и Хадид. Самой супермодели при этом не было, сообщил TMZ.

Что именно спровоцировало драку, не уточняется. Но Иоланда Хадид придерживается версии, будто бы Джейн ее ударил.

Сам британский певец опроверг какое-либо насилие в отношении бабушки их совместного с Джиджи ребенка.

«Ради дочери я отказываюсь сообщать какие-либо подробности и надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и перейдет к решению семейных проблем в частном порядке», — подчеркнул он.

Джиджи Хадид и Зейн Малик встречаются более пяти лет. Их дочери Хай недавно исполнился год.