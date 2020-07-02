Здоровье ослепшей Малявиной напугало коллег

Ее друг Александр Зайцев сильно переживает о знаменитости. Он 10 лет навещал актрису, но потом ее сестра Татьяна запретила визиты. Решение женщины поддержали и сотрудники пансионата.

«У Вали хорошие условия, но грустно смотреть на нее. Она как растение, дальше будет только хуже», — сказал Зайцев.

Актриса Элеонора Шашкова тоже переживает за бывшую коллегу. Она подтвердила, что теперь не может навестить подругу. Малявина всегда была готова прийти на помощь коллегам и была очень общительным человеком, добавила Шашкова.

Актер Александр Пятков считает, что за затворничеством актрисы стоит чей-то коварный умысел.

«Возможно, это кому-то нужно», — предположил артист.

Малявина полностью ослепла в 2001 году и с тех пор живет в доме-пансионате для ветеранов науки РАН. Актриса ведет затворнический образ жизни, отметил сайт «Утро.ру». С недавних пор ее навещают только близкие родственники.