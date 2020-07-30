Здоровье Кондулайнен улучшилось

Тем не менее артистка до сих пор остается в больнице.

«Да, Елене стало лучше, позавчера ее перевели в палату. Сделали УЗИ и ЭКГ сердца — все в норме. Театр, коллеги и друзья чем можем ей помогаем, очень переживаем за нее», — отметила Толмачева.

Актриса почувствовала себя плохо, когда праздновала свой 62-й день рождения в ресторане «Времена года» в Москве 24 июля, напомнил сайт RT. Официанты вызвали ей скорую помощь. Артистку госпитализировали с подозрением на инсульт, который потом подтвердился.

Медики диагностировали у женщины нарушение кровообращения в мозге и повреждение сосудов.

Кондулайнен получила звание заслуженной артистки России в 2002 году. Она известна по ролям в сериалах «Интерны» и «Зверобой». Актриса снялась более чем в 40 фильмах, среди которых «8 первых свиданий», «Сто дней до приказа» и «Даун Хаус».