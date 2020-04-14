Заворотнюк выложила фото в соцсети с поздравлениями Навке

Анастасия Заворотнюк в последнее время крайне редко балует подписчиков новыми постами в Instagram. Спустя несколько недель молчания актриса опубликовала фото олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и поздравила ее с днем рождения.

«Сегодня день рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки. Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку», — написала Заворотнюк в Instagram.

К своему посту актриса добавила три фотографии, на которых запечатлена сама Навка и Петр Чернышев — муж Заворотнюк.

«Настенька, спасибо, любимая!» — ответила в комментариях на поздравление олимпийская чемпионка.

3 апреля свой день рождения отмечала сама Заворотнюк. В этот день на ее странице коллеги и поклонники отставили множество поздравлений. На некоторые сообщения актриса ответила. Перед этим она несколько месяцев ничего не выкладывала на своей странице.

Летом 2019 года стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. По слухам, врачи диагностировали рак головного мозга. Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» подтвердила, что она лечится, но о самой болезни говорить не стала.