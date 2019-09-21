  • Заворотнюк перенесла вторую операцию — Майоров

    21 сентября 2019, 15:54

    Алена Макаренко

    Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Но она еще находится в тяжелом состоянии. Этой информацией в эфире телеканала НТВ поделился ее друг, журналист Сергей Майоров.
    Заворотнюк перенесла вторую операцию — Майоров

    «Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — отметил он.

    Теперь «появился маленький луч надежды», добавил Майоров. Тем не менее Заворотнюк до сих пор остается в тяжелом состоянии. Ее муж Петр Чернышев и пиар-директор Марина Потапова постоянно находятся рядом с ней.

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    По словам Майорова, болезнь, о которой писали СМИ, не является окончательным диагнозом.

    В сентябре в СМИ появилась информация о резком ухудшении здоровья Заворотнюк, писал сайт «Дни.ру». Актрису якобы ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Коллеги, друзья и родственники Заворотнюк не делятся информацией о ее здоровье напрямую. В это же время продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

    Позднее появилась информация, что Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.