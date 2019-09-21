«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — отметил он.

Теперь «появился маленький луч надежды», добавил Майоров. Тем не менее Заворотнюк до сих пор остается в тяжелом состоянии. Ее муж Петр Чернышев и пиар-директор Марина Потапова постоянно находятся рядом с ней.

По словам Майорова, болезнь, о которой писали СМИ, не является окончательным диагнозом.

В сентябре в СМИ появилась информация о резком ухудшении здоровья Заворотнюк, писал сайт «Дни.ру». Актрису якобы ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Коллеги, друзья и родственники Заворотнюк не делятся информацией о ее здоровье напрямую. В это же время продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

Позднее появилась информация, что Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.