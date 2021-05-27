Завершился процесс раздела имущества между Пелагеей и Телегиным

Друзья хоккеиста Ивана Телегина рассказали сайту kp.ru о завершении раздела имущества между спортсменом и его бывшей супругой Пелагеей.

«Пелагея забрала у Вани всю недвижимость, которая у него была. Он отдал ей квартиру в элитном комплексе „Кутузовская Ривьера“, половину денег от проданного „Бентли“ Continental GT и загородный дом на Новой Риге. Плюс ко всему он еще и выплачивает ипотеку за этот дом», — цитирует инсайдеров радио «Комсомольская правда».

Певица и хоккеист расстались в прошлом году после трехлетнего брака. Через суд они решили вопрос об алиментах на дочь Таисию. Телегина обязали ежемесячно выплачивать порядка 800 тысяч рублей.

Отмечается, что спортсмен подал встречный иск. Он намерен взыскать с бывшей супруги половину ее доходов, которые она получила за годы брака.

«Он подозревает, что Пелагея во время их брака все заработки перечисляла матери. В их с Ваней семью она свои гонорары не вкладывала. Он все, включая недвижимость, покупал на свои накопления», — поделились собеседники издания.