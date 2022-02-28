Газманов объявил о завершении карьеры

Олег Газманов, которому прошлым летом исполнилось 70 лет, объявил, что планирует завершить свою карьеру, чтобы пожить ради семьи. Об этом он заявил «Теленеделе звезд».

«Я все время в работе, и это уже даже настораживает. Все хочу с этим делом закончить и пожить уже для себя и семьи, да никак пока не получается. Моей дочке уже 18 лет, а все никак с ней пообщаться как следует не могу», — поделился артист.

Газманов выходит на сцену уже много десятилетий и продолжал работать даже в разгар пандемии.

«Концертов, конечно, меньше было, но я сделал себе видеостудию, постоянно выходил в эфир, пел для своих поклонников, чтобы они поменьше скучали», — рассказывает он.

Газманов был дважды женат, у него трое детей: Родион Газманов, 18-летняя Марианна, а также пасынок Филипп, написало ИА Nation News. По словам певца, несмотря на то, что он считает себя трудоголиком, теперь он хочет посвящать все свое свободное время своей семье.