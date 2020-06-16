Виктория Боня назвала россиян, которые получают МРОТ, «нищебродами» и «алкоголиками». Бывший участник «Дома 2» Рустам Солнцев оправдал телеведущую — он отметил, что она хоть и сказал глупость, зато «красивая девчонка».

Сказала глупость, да. Но при этом ее извиняет то, что она красивая девчонка, и хотя бы честная Рустам Солнцев.

«У нас каждый человек волен говорить то, что он хочет, и Виктория Боня сказала то, что она считает нужным. Назвала нищебродами и алкоголиками — слава Богу, что так, хорошо, что бритвой по глазам не полоснула, как говорится», — сказал Солнцев в беседе с «360».

При этом шоумен отметил, что Виктории нужно быть более последовательной в своих высказываниях. Он напомнил, что на своей странице Боня периодически проводит различные розыгрыши.

«Хотелось бы, чтобы она была немного точнее, умнее и более цельной в своих высказываниях. В своем видео она ратует за отмену того, чтобы людей подсаживали на государственные ништяки. Но при этом — сама эти ништяки транслирует в своем аккаунте. Они не государственные, понятно, это коммерчески привлеченные структуры — другие блогеры или фирмы — но при этом она занимается тем же самым. В этом есть противоречия», — подчеркнул собеседник.

Рустам уверен — проблема заключается в неправильном круге людей, которые находятся рядом с Боней. Телеведущей нужен кто-то, кто смог бы подсказывать ей «элементарные вещи».

Вот когда она записывала это видео про нищебродов, ей некому подсказать, что «Викуль, если ты очень хочешь эту речь, надо ее сделать вот так и так, тогда над тобой не будут смеяться» Рустам Солнцев.

Шоумен рассказал «360», что уже предлагал ей свои услуги, однако Боня ими не воспользовалась. Он подчеркнул, что сейчас Виктория общается с ним «спустя рукава», что плохо.

Ранее Виктория Боня заявила, что повышение МРОТ, которое предусматривает Конституция, не нужно россиянам. Из-за увеличения этой суммы «алкаши» и «нищеброды» станут получать больше денег от государства. Телеведущая уверена — МРОТ получают только такие люди. Вместо повышения минимального размера оплаты труда Боня призвала помогать бизнесменам, которые понесли большие убытки из-за пандемии коронавируса.