«Застряли в вареничной». Киркорову пришлось спасаться от потопа на заправке в Сочи

Певец Филипп Киркоров четыре часа провел на одной из Сочинских заправок. Там ему пришлось спасаться от потопа, вызванного сильным ливнем.

Видео с Киркоровым на заправке опубликовала в своем Telegram-канале ведущая Алена Жигалова.

«В Сочи апокалипсис, мы с Филиппом среди потопа застряли в вареничной на заправке. Что делать?» — поинтересовалась она у своих подписчиков.

Ведущая засняла на видео, как лежит с Киркоровым и другими артистами на кожаном диване в заведении. По ее словам, в вареничной им пришлось провести несколько часов.

«Пошел четвертый час на заправке. Мы не можем выехать в Геленджик», — заявила она.

Обрушившийся на Сочи ливень затопил Центральный и Хостинский районы города. Под водой оказались дороги и некоторые дома. Многие жители остались без света, так как вода попала в подстанции.

Непогода бушевала в курортном городе три дня. Мэр Сочи Алексей Копайгородский ввел во всех районах режим чрезвычайной ситуации. Из-за мощных ливней погиб один человек. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия наводнений.