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    24 июля 2022, 21:54

    «Застряли в вареничной». Киркорову пришлось спасаться от потопа на заправке в Сочи

    Филиппу Киркорову пришлось спасаться от потопа на заправке в Сочи из-за рекордных ливней

    Дарья Бунякова

    Певец Филипп Киркоров четыре часа провел на одной из Сочинских заправок. Там ему пришлось спасаться от потопа, вызванного сильным ливнем.

    Видео с Киркоровым на заправке опубликовала в своем Telegram-канале ведущая Алена Жигалова.

    «В Сочи апокалипсис, мы с Филиппом среди потопа застряли в вареничной на заправке. Что делать?» — поинтересовалась она у своих подписчиков.

    Ведущая засняла на видео, как лежит с Киркоровым и другими артистами на кожаном диване в заведении. По ее словам, в вареничной им пришлось провести несколько часов.

    «Пошел четвертый час на заправке. Мы не можем выехать в Геленджик», — заявила она.

    Обрушившийся на Сочи ливень затопил Центральный и Хостинский районы города. Под водой оказались дороги и некоторые дома. Многие жители остались без света, так как вода попала в подстанции.

    Непогода бушевала в курортном городе три дня. Мэр Сочи Алексей Копайгородский ввел во всех районах режим чрезвычайной ситуации. Из-за мощных ливней погиб один человек. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия наводнений.