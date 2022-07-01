«Застряла в 2000-х»: дизайнер Юлия Гагуа раскритиковала стиль МакSим

Дизайнер Юлия Гагуа раскритиковала инфантильный стиль одежды певицы МакSим. В интервью «Дни.ру» она выразила мнение, что певица пытается одеваться как маленькая девочка.

МакSим уже 39 лет, однако она одевается в босоножки на платформе, «детские» платья, любит кричащие, кислотные цвета, которые дешевят образы. Ей больше подошел бы более статусный, натуральный и спокойный стиль, который подчеркнул бы ее красоту, считает дизайнер.

«Она застряла в 2000-х. Она там стрельнула, в нулевых такое носили. Потом она заснула и проснулась как будто в тех же 2000-х годах. Да, сейчас популярна эта мода, но она совсем по-другому интерпретируется.<…> У Максим нет никакого стиля», — сказала Гагуа.