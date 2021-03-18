Заставку «Вечернего Урганта» сняли в стиле Хардкор

Режиссер Илья Найшуллер, снявший «Хардкор» и «Никто» с Бобом Оденкерком, стал гостем нового выпуска «Вечерний Ургант». По этому случаю начальная заставка в шоу была переделана в боевик в стиле Найшуллера.

Заставка снята от первого лица — как раз в духе экшен-клипов и фильмов Найшуллера.

По сюжету, ведущий шоу Иван Ургант спешит к началу программы, но путь ему преграждают люди, находящиеся в коридорах «Останкино» и даже Дмитрий Нагиев.

В «новой» заставке использовалась музыка Bad Motherfucker группы Biting Elbows Найшуллера, клип для которой вышел несколько лет назад. Именно в этом ролике режиссер впервые показал экшен-съемку от первого лица.

В ходе шоу Ургант обсудил с Найшуллером боевик «Никто» с Бобом Оденкирком в главной роли. В прокат кинолента выходит уже 18 марта.

Найшуллер во время интервью рассказал, что одним из его любимых режиссеров является Квентин Тарантино. По его словам, Тарантино подарил ему книгу со сценарием «Криминального чтива», где оставил свой автограф, а также пожелал удачи с фильмом «Никто».