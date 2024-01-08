Знаменитости 08 января 2024, 03:42 «Заставили голодать Росконцерт». Макаревич рассказал, как проучил советскую власть Макаревич заявил, что на сборах «Машины времени» держался Росконцерт РИА «Новости»

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Певец Андрей Макаревич* заявил, что группа «Машина времени» приносила государству не меньше денег, чем завод, а Росконцерт держался на сборах группы. Об этом уехавший в Израиль музыкант рассказал в эфире Youtube-шоу «Честное слово».

«Без ложной скромности скажу, что на наших сборах держался Росконцерт, потому что мы приносили доход, как средней величины советский завод. А сами получали за концерт по 10-20 рублей», — заявил Макаревич*.

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По его словам, после разгромной статьи в «Комсомольской правде» 1983 года «Рагу из синей птицы», группа устроила забастовку — три месяца не выступала. В это время музыкантам якобы звонили и сообщали, что Росконцерт «голодает».

Ранее стало известно, что Александр Градский обвинял Макаревича* в присвоении чужого труда. Музыкант говорил, что лидер «Машины времени» перетянул все одеяло на себя и присвоил себе то, что делала команда. Об этом рассказал близций друг Градского журналист Евгений Додолев.

*признан Минюстом России иностранным агентом.