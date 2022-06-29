Заслуженный мастер спорта СССР Сесюнин скончался

Заслуженный мастер спорта СССР Евгений Сесюнин скончался. Мужчине было 79 лет. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского футбольного клуба «Урал».

Спортсмен являлся сначала игроком «Урала» (старое название — «Уралмаш»), а после занял пост тренера. Звание мастера спорта СССР он получил в 1968 году, передали «Дни.ру».

«На 80 году умер уральский футболист и тренер, мастер спорта СССР, Евгений Зиновьевич Сесюнин. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения Сесюнина. Мы скорбим вместе с вами», — сообщили в пресс-службе.