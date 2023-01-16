Знаменитости 16 января 2023, 15:32 Заслуженный артист России Генрих Казарьян ушел из жизни

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На 83-м году жизни скончался заслуженный артист России Генрих Казарьян. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соцсети Тверского театра юного зрителя.

«Приносим свои соболезнования семье и близким Генриха Арменовича. О дате, месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении театра.

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Генрих Казарьян получил известность благодаря ролям в спектаклях «Загадочное ночное убийство собаки», «Панночка», «Кабала святош», «Забыть Герострата». Он служил в драматических театрах Чикмента, Магнитогорска, Таллинна, Новгорода, Ижевска, Петрозаводска и других.

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