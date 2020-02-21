Заслуженный артист РФ рассказал о нарядах вне очереди за рыбалку

Самсонов рассказал, что в его юности вопрос, идти ли в армию, не стоял. По словам артиста, все его детство прошло в «портупее и карзачах».

На службу Самсонова призвали в 1982 году. Он был уверен, что будет служить в Воздушно-десантных войсках и отправится в Афганистан. Однако оказался на Черноморском флоте.

По словам артиста, в его службе случались разные курьезные случаи. Например, рыбалку в фонтане, за которую он с товарищем получил по два наряда вне очереди. С сослуживцем Самсонов смастерил из скрепок, ниток и пробок удочку. В фонтане рядом с корпусом они стали удить карасей. За этим занятием их и поймали.

«Подошли, а там как клюнуло, душа обрадовалась. Выпускали обратно, затем снова ловили. Дежурная часть нас поймала. Приводят нас, и тут разговор с командиром. — Вот рыбу ловили. — Что, в самоволку? — Да не, в фонтане. — Совсем с ума сошли от безделья, два наряда вне очереди», — рассказал артист.