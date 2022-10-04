Заслуженный артист РФ Владимир Белюсенко скончался на 74-м году жизни | 360°

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04 октября 2022, 16:16

Заслуженный артист РФ Владимир Белюсенко скончался на 74-м году жизни

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Советский оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Белюсенко умел в возрасте 73 лет в Волгограде. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на слова вдовы певца, артистки «Царицынской оперы» Юлии Почкаловой.

Владимир Белюсенко занимал должность профессора кафедры академического вокального и хорового искусства Волгоградского государственного института искусств и культуры, сообщило utro.ru.

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Всего через два месяца, 29 ноября, оперному певцу должно было исполниться 74 года.

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