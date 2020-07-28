Заслуженную артистку РФ ограбили во время операции в элитной больнице Москвы

Заслуженную актрису России Ольгу Анохину ограбили в одной из элитных клиник столицы. Пока врачи делали ей операцию, злоумышленники пробрались в палату и унесли деньги и телефон.

Об этом сообщил РЕН ТВ.

Актриса находилась на лечении в одной из элитных клиник столицы. Ограбление произошло в тот момент, когда ее увезли в операционную. В это время дверь палаты, в которой лежала актриса, осталась открытой — злоумышленники смогли спокойно туда войти. В результате они забрали деньги и телефон, которые там нашли.

Ольга Анохина обнаружила пропажу спустя четыре часа — после того, как вернулась с операции. По данным РЕН ТВ, сумма ущерба составила 19 тысяч рублей, из них пять тысяч — наличными.

Сейчас проводится проверка происшествия.

Ольге Анохиной 66 лет. Она известна не только как актриса, но и как театральный режиссер. Наибольшую популярность ей принесли фильмы и сериалы «Сибирский цирюльник», «Склифосовский», «Полицейская академия — 7: Миссия в Москве», «Будьте моим мужем», «Снежный ангел», «Виола Тараканова» и «Надежда как свидетельство жизни».