Заслуженная артистка России Светлана Авдеева скончалась

Заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева скончалась. На момент смерти женщине было 80 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Российскую государственную цирковую компанию (Росгосцирк).

Женщины не стало в ночь на понедельник, 11 апреля. Она являлась создательницей большого количества цирковых постановок. Всю свою жизнь она связывала с работой в цирке.

«Более 70 лет продолжалась ее творческая жизнь на цирковом манеже … Это настоящая утрата для отечественного цирка», — рассказали в ведомстве.