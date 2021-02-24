Звезды российского шоу-бизнеса эротично поздравили защитников Отечества

В День защитников Отечества российские звезды выложили в соцсетях свои самые эротичные фотографии и поздравили мужчин, а также всех военнослужащих вне зависимости от пола с праздником.

Актриса Наталья Бочкарева опубликовала в Instagram фотографии в нижнем белье и написала, что мужчины являются опорой и поддержкой женщин.

«Шучу! Всегда помните, что мужчина — это о действиях, о любви к родным и близким, о словах не в пустоту. Растите своих сыновей достойными», — написала Бочкарева.

Ксения Собчак сфотографировалась в бикини и веслом в руках.

«Ну что защитнички? С праздником! Желаю вам защищать, а не защищаться от „бабы с веслом“», — написала она. Собчак также не упустила момент, чтобы предложить специальный мерч к 23 февраля.

Актриса Агата Муцениеце повторила позу телеведущей, подарившей поклонникам на День влюбленных изображение своего седалища.

«Дорогие мужчины! На этом фото, если приглядеться, сердечко для вас!», — написала артистка.

Актриса и певица Анна Семенович порадовала подписчиков обширным декольте. Он пожелала мужчинам побольше денег, чтобы баловать девочек.

«Дорогие мужчины, поздравляю вас с праздником. Желаю здоровья, радости, счастья и денег побольше. И балуйте нас, девочек. Потому что мы вас очень любим. Вы наша опора», — отметила Семенович.

Певица Валерия была немногословна, зато сфотографировалась в кокетливом мини с уклоном в милитари и пилотке.

«С праздником вас, дорогие наши защитники!!!» — написала она.

Анастасия Волочкова ради мужчин запела, и напомнила, как важно быть настоящим мужчиной по отношении к женщине.

«Дорогие мужчины, хочу поздравить вас с Праздником! Спасибо всем, кто защищает наше Отечество. Службой, долгом, честью, достоинством и умением быть настоящим Мужчиной по отношению к женщине. Счастья вам», — пожелала балерина.