Знаменитости 26 июня 2023, 10:57 Защита интернет-коуча Елены Блиновской обратилась в суд Москвы Пресненский суд Москвы: защита Елены Блиновской обжаловала продление домашнего ареста РИА «Новости»

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Адвокаты интернет-коуча Елены Блиновской обжаловали продление домашнего ареста после 26 июня еще на месяц. Пресс-служба Пресненского суда Москвы сообщила об этом «Известиям».

Елену Блиновскую отправили под домашний арест с запретом пользоваться сотовой связью и интернетом до 26 июня. Затем 21 июня суд продлил арест еще на месяц. В пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что защита обвиняемой обжаловала это решение.

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Создательницу «Марафона желаний» арестовали по делу о неуплате налогов и отмывании незаконно полученных средств. Следователи заблокировали 136 банковских счетов Елены Блиновской и ее мужа, нашли в Ярославской области незаконный яхт-клуб. Меру пресечения она осталась отбывать в элитном подмосковном поселке. Несмотря на судебные ограничения, в Telegram-канале коуча появилась запись о сборе средств на адвокатов и погашение долгов.