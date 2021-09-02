Зарубина рассказал о последствиях перенесенного коронавируса

Певица Ольга Зарубина рассказала о последствиях перенесенного коронавируса. Об этом сообщило издание «Собеседник».

По данным сайта «Утро.ру», Зарубина пожаловалась на обострение хронических заболеваний. Она отметила, что периодически у нее наступает упадок сил.

Также певица добавила, что у нее стали более ярко выраженными расстройства нервной системы.

«У меня панические атаки теперь случаются и депрессия», — рассказала она.

Зарубина отметила, что регулярно принимает успокоительные, но они не очень помогают.

Также певица добавила, что сильно похудела после перенесенной инфекции. Сейчас она весит 40 килограммов и не может набрать вес.

Ранее отец певицы Эми Уайнхаус осудил создание фильма о дочери. Созданием фильма решила заняться компания Halcyon Studios. За основу сюжета должна была лечь книга писательницы Дафны Барак «Спасти Эми». Однако отец певицы выступил против этой инициативы, так как на данный момент сам занимается съемками картины о дочери.

«Такое на 100 процентов запрещено», — заявил Митч Уайнхаус.