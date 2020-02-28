Зарубина нашла адвоката для суда с Малининым

Иск Зарубиной будет связан с оскорблениями чести и достоинства, а также нанесением морального ущерба. По словам певицы, Малинин публично грубо высказался о ее физических недостатках, а также ее дочери Кире Евдокимовой.

Артистка уже выбрала адвоката. Им станет Тимур Маршани, который уже дважды представлял ее интересы в суде. Оба раза это были иски экс-супруга против нее, и оба раза адвокат помог ей выиграть процессы.