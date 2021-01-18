Заразившуюся коронавирусом Ахеджакову выписали из больницы

Народная артистка России Лия Ахеджакова выписалась из больницы, где лечилась от COVID-19. Об этом сообщили в театре «Современник», где служит актриса.

«Лия Меджидовна выписана из больницы», — рассказала представительница театра РИА «Новости».

Ахеджакову госпитализировали в одну из московских больниц 9 января из-за COVID-19. Известно, что врачи оценивали состояние 82-летней артистки как удовлетворительное. Она лежала в обычной палате. При этом сообщалось, что на фоне ковида у нее обострились хронические заболевания.

Ахеджакова не единственная представительница актерской профессии, у кого подтвердился COVID-19. Ранее ковид нашли у Алисы Фрейндлих, Александра Ширвиндта, Олега Басилашвили. Ширвиндта и Басилашвили уже выписали. Фрейндлих все еще остается в больнице. Ее госпитализировали в конце декабря. У актрисы зафиксировали большой процент поражения легких. Какое-то время она находилась в реанимации.

Сейчас Алисе Бруновне стало лучше. Ее лечением занялись физиотерапевты. Также ей назначили ЛФК. Фрейндлих дышит как самостоятельно, так и при помощи кислородной маски.