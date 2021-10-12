Заразившийся коронавирусом Валерий Гаркалин пошел на поправку

Валерий Гаркалин, введенный в состояние медикаментозной комы и подключенный к аппарату насыщения крови кислородом, почувствовал себя лучше. О положительной динамике лечения артиста от ковида написали на сайте kp.ru.

Положительные результаты лечения артиста стали появляться 12 октября.

«Пока о выздоровлении говорить рано, но лечение дает свои плоды. Состояние 67-летнего Валерия Гаркалина постепенно улучшается», — рассказали о ходе лечения медики.

По информации издания, у Валерия Гаркалина стабилизировались давление и температура тела, а для поддержания состояния искусственной комы теперь используют легкие препараты. Хирурги сделали операцию артисту, вставив дыхательную трубку в трахею.

Сейчас жизнь Валерия Гаркалина поддерживают аппараты ИВЛ и ЭКМО — устройство, насыщающее кровь пациента кислородом.

Актер попал в больницу в начале октября после положительного теста на коронавирус. Сообщалось о поражении 25-50% легких.

Развитие болезни усиливалось, и Гаркалина подключили сначала к ИВЛ, затем к ЭКМО.