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    12 октября 2021, 13:36

    Заразившийся коронавирусом Валерий Гаркалин пошел на поправку

    «Комсомольская правда»: находящийся в коме Валерий Гаркалин пошел на поправку

    Антон Ишбульдин

    Валерий Гаркалин, введенный в состояние медикаментозной комы и подключенный к аппарату насыщения крови кислородом, почувствовал себя лучше. О положительной динамике лечения артиста от ковида написали на сайте kp.ru.

    Заразившийся коронавирусом Валерий Гаркалин пошел на поправку

    Положительные результаты лечения артиста стали появляться 12 октября.

    «Пока о выздоровлении говорить рано, но лечение дает свои плоды. Состояние 67-летнего Валерия Гаркалина постепенно улучшается», — рассказали о ходе лечения медики.

    По информации издания, у Валерия Гаркалина стабилизировались давление и температура тела, а для поддержания состояния искусственной комы теперь используют легкие препараты. Хирурги сделали операцию артисту, вставив дыхательную трубку в трахею.

    Сейчас жизнь Валерия Гаркалина поддерживают аппараты ИВЛ и ЭКМО — устройство, насыщающее кровь пациента кислородом.

    Актер попал в больницу в начале октября после положительного теста на коронавирус. Сообщалось о поражении 25-50% легких.

    Развитие болезни усиливалось, и Гаркалина подключили сначала к ИВЛ, затем к ЭКМО.