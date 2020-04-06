Заразившегося коронавирусом Лещенко скоро выпишут из больницы

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко готовят к выписке из больницы в Коммунарке. Его вместе с супругой госпитализировали с воспалением легких, но позже у певца нашли коронавирус.

Сейчас Лещенко чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Об этом «Интерфаксу» рассказал его друг, народный артист РСФСР, Владимир Винокур.

«Все нормально, (Лев Лещенко — прим. ред.) чувствует себя хорошо», — рассказал он.

Винокур уточнил, что артист лежит в одной палате вместе со своей женой. Они оказались в инфекционной больнице в Коммунарке 23 марта. Незадолго до этого супруги вернулись в Россию после гастролей по США и Канаде. Сперва артиста госпитализировали с воспалением легких, но позже тесты подтвердили у него коронавирус. Вскоре состояние Лещенко резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Лечение дало результаты — вскоре Лещенко вернули в стационар, а последние тесты уже не обнаружили в его организме инфекции. 2 апреля он пообщался с журналистами и спел отрывок своей знаменитой песни «Надежда». Кроме того, музыкант поблагодарил всех врачей за помощь, а также посоветовал всем беречь свой дом, родных и здоровье.

После своего возвращения из Америки, певец принял участие в нескольких публичных мероприятиях, где присутствовали другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Он пришел на день рождения сестры композитора Игоря Крутого, а также принял участие в шоу Андрея Малахова. После того, как у Лещенко подтвердили коронавирус, звезды, которые с ним контактировали, решили сделать тесты на новый тип инфекции.