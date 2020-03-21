12 марта о неприятном диагнозе сообщили актер Том Хэнкс и его супруга. Они вернулись после каникул в Австралию и почувствовали себя плохо. Их госпитализировали, но скоро выписали, так как они чувствовали себя хорошо.

Ольга Куриленко тоже «подцепила» новую заразу, но в больницу ее отказались взять — у актрисы из симптомов были только температура и слабость, без кашля. Ольга пока лечится витаминами на домашнем карантине в Лондоне.

Звезда «Игры престолов», норвежский актер Кристофер Хивью объявил в своем Instagram, что заразился COVID-2019. Он сообщил, что с семьей сидит а карантине, но симптомов ни у кого практически нет.

Рэйчел Мэтьюз, 26-летняя американская актриса, сообщила о том, что болезнь у нее протекает не так легко — помимо высокой температуры, озноба и сильной слабости актриса испытывала трудности с дыханием. Девушка решила оставаться дома до полного выздоровления.

Еще одна заболевшая звезда «Игры Престолов» актриса Индира Варма решила устроить себе тотальную изоляцию. Из других знаменитостей с положительным тестом на 2019-nCoV — актер Идрис Эльба, князь Монако Альбер II и главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета.

Во всем мире сейчас более 266 тысяч зараженных, свыше 11 тысяч человек умерли и 90,6 тысячи пациентов смогли излечиться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.